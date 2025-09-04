Celular de Spagnuolo: los peritos confirmaron que no se podrán recuperar mensajes borrados

El dispositivo, entregado por el funcionario tras ser desplazado por un presunto esquema de sobornos, contenía chats eliminados con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

4 de Septiembre de 2025 14:00hs

Los peritos judiciales informaron que los mensajes eliminados del teléfono celular del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no podrán recuperarse debido al método empleado para su borrado. El dispositivo, entregado por el funcionario tras ser desplazado por un presunto esquema de sobornos, contenía chats eliminados con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el marco de un allanamiento realizado en la vivienda de Spagnuolo, ubicada en Pilar, se incautó otro teléfono móvil en desuso que no aportó información relevante para la causa. Las investigaciones continúan bajo el secreto de sumario, extendido por el juez Sebastián Casanello por diez días adicionales. La ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante en el caso.

La pesquisa incluye a directivos de la droguería Suizo Argentina y a otros exfuncionarios de ANDIS vinculados al presunto esquema de coimas. Entre los dispositivos incautados figuran teléfonos pertenecientes a Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, además del de Daniel Garbellini, actualmente en proceso de análisis. Sin embargo, el celular de Emmanuel Kovalivker no pudo ser peritado por falta de acceso a su clave y su tecnología avanzada.

El magistrado también debe resolver los pedidos de nulidad presentados por la defensa de los empresarios implicados, liderada por el abogado Martín Magram.