Riesgo País en casi 900 puntos, el más alto en cinco meses

3 de Septiembre de 2025 14:35hs

Los activos argentinos registran una jornada negativa en Wall Street este miércoles, extendiendo las pérdidas acumuladas en la semana. En contraposición, los bonos globales muestran una leve recuperación tras el desplome de la rueda previa, con el riesgo país subiendo a 898 puntos básicos, el nivel más alto en casi cinco meses. En el mercado local, el S&P Merval cede 0,3% y se ubica en 1.970.528 puntos, mientras que su versión en dólares pierde un marginal 0,1%.

Agosto fue un mes negativo para el mercado argentino y la volatilidad continúa protagonizando las operaciones de esta semana. En Wall Street, la mayoría de los ADRs argentinos operan con bajas, destacándose caídas en los papeles de Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle (-1,4%), mientras que Pampa Energía avanza 0,4%.

Paralelamente, los bonos en dólares presentan mayormente subas, lideradas por el Global 2046 con un alza del 2,8%, aunque algunos títulos como el Global 2029 retroceden hasta 2%. Desde PPI señalaron que los tramos largos —que habían sido los más afectados el martes— muestran un rebote de hasta 1%, pero advirtieron que será clave observar si esta recuperación es sostenible o si prevalecerá la tendencia bajista al inicio del mes.

El salto registrado en el riesgo país durante la última rueda ha puesto nuevamente bajo escrutinio la capacidad de pago de la deuda soberana argentina. Según Aurum Valores, los recientes movimientos reflejan tanto la incertidumbre política como las debilidades estructurales en términos de tasas e inestabilidad cambiaria, factores que siguen condicionando el panorama económico y financiero del país.