La Corte Suprema ordenó reanudar un juicio contra Camioneros por el bloqueo de una planta química

Este fallo deja sin efecto la sentencia anterior, que había favorecido a los involucrados al no encontrar evidencias suficientes de actos violentos o amenazantes con intención de dañar el inmueble.

3 de Septiembre de 2025 17:10hs

La Corte Suprema dictaminó este miércoles en contra del gremio Camioneros, ordenando la reanudación del juicio contra miembros de la delegación de Monte Grande por el bloqueo realizado en la empresa Química Oeste entre el 10 y el 18 de mayo de 2021.

El máximo tribunal revocó el sobreseimiento de los acusados tras aceptar un recurso extraordinario de queja presentado por Carlos Dos Rei, representante de la empresa. Este fallo deja sin efecto la sentencia anterior de la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que había favorecido a los involucrados al no encontrar evidencias suficientes de actos violentos o amenazantes con intención de dañar el inmueble.

Los integrantes del gremio implicados, entre ellos Néstor Arévalo como secretario general y otros trabajadores como Fernando Arzola, Aldo Guerrero Wertel y Miguel Ángel Acosta, deberán enfrentar un juicio oral y público por presuntos delitos como extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo. Las acusaciones surgen a raíz del bloqueo realizado frente a las instalaciones de la empresa, que habría impedido el ingreso de empleados y materiales durante ocho días.

El caso ya había sido elevado a juicio en octubre de 2022, pero fue revertido por la Cámara Penal tras considerar que no existían pruebas concluyentes. Sin embargo, al ser llevado al principal tribunal del país, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti utilizaron el antecedente del caso "Uzcátegui Matheus" como base para admitir el recurso. Con esta decisión, la causa toma un nuevo rumbo hacia un proceso judicial definitivo.