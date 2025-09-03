La Comisión Europea aprobó el acuerdo UE-Mercosur

Permitirá a la UE incrementar sus exportaciones de automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A cambio, se abriría el mercado europeo a productos agrícolas sudamericanos.

3 de Septiembre de 2025 16:18hs

Bruselas aprobó este miércoles el controvertido acuerdo de libre comercio con el Mercosur, dando inicio a su proceso de ratificación. Con Francia en una posición clave, el apoyo galo dependerá de modificaciones que convenzan a sus agricultores, preocupados por el impacto en el sector.

La Comisión Europea, tras traducir el texto a todas las lenguas oficiales, confía en presentar el acuerdo a los Estados miembros y al Parlamento Europeo en los próximos meses. Bruselas espera un consenso entre los Veintisiete antes de finales de 2025.

El pacto permitirá a la UE incrementar sus exportaciones de automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A cambio, se abriría el mercado europeo a productos agrícolas sudamericanos como carne, azúcar y soja, generando inquietudes entre sectores agrícolas europeos.

La Comisión se compromete a intervenir si ciertos sectores resultan afectados por este acuerdo, sin requerir renegociaciones con el Mercosur. Sin embargo, Europa deberá justificar estos añadidos a sus socios latinoamericanos, buscando mantener el equilibrio entre ambas partes.