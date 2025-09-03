El Senado tratará este jueves la Emergencia en Discapacidad y la regulación legislativa de los DNU

Si el Senado también rechaza el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad con los dos tercios necesarios, sería la primera vez en 22 años que el Congreso revierte esta herramienta del Ejecutivo.

3 de Septiembre de 2025 17:05hs

El Senado argentino celebrará una sesión este jueves a partir de las 11. La agenda incluye dos temas principales: el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y la búsqueda de media sanción para un proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La Ley de Emergencia en Discapacidad, destinada a establecer medidas excepcionales hasta 2026 y garantizar la actualización de prestaciones, ya fue anulada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto. Si el Senado también rechaza el veto presidencial con los dos tercios necesarios, sería la primera vez en 22 años que el Congreso logra revertir esta herramienta del Ejecutivo.

Otro foco de tensión será el debate sobre un pedido de interpelación a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, vinculado al escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Impulsado principalmente por el interbloque peronista, este requerimiento aún no cuenta con dictamen de comisión y necesitará el respaldo de dos tercios en el recinto para ser tratado. Una vez habilitado, su aprobación requerirá una mayoría simple. La controversia surge tras la difusión de audios que implicarían al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en presuntos actos ilícitos.

Además de estos puntos, otro proyecto destacado busca modificar el marco legal de los DNU, limitando la capacidad del Poder Ejecutivo para evitar al Legislativo. La propuesta establece que, si no son aprobados por ambas Cámaras dentro de un plazo de 90 días, los DNU serán considerados "derogados", dejando a salvo únicamente los derechos adquiridos durante su vigencia. Este dictamen, respaldado por una amplia coalición política que incluye kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, implica un cambio significativo en el equilibrio institucional.

Finalmente, durante la reunión preparatoria de Labor Parlamentaria, además de acordar los temas para debate este jueves, se confirmó una sesión especial para el próximo 18 de septiembre. Entre los asuntos programados figuran el tratamiento del Régimen de Retiro Anticipado y varios proyectos relacionados con convenios internacionales. El contexto político genera expectativas sobre posibles nuevas derrotas legislativas para el oficialismo en una jornada crucial para el Congreso.