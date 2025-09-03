Dólar: el Gobierno ahora reconoce que las trabas cambiarias seguirán hasta fines de octubre

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, atribuyó la incertidumbre económica a las acciones de la oposición, acusándola de intentar desestabilizar el plan oficial.

El día después de anunciar que el Tesoro intervendría en el mercado cambiario, como parte de las medidas del Gobierno para contener la volatilidad del dólar antes de las elecciones legislativas, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que esta estrategia continuará hasta finales de octubre. En sus declaraciones, atribuyó la incertidumbre económica a las acciones de la oposición, acusándola de intentar desestabilizar el plan oficial.

Quirno defendió los logros alcanzados durante los últimos meses de gestión, destacando avances como el aumento del salario real privado y de las jubilaciones en un 14%, además de récords históricos en la producción de energía y automóviles, todos basados en estadísticas del Indec cuya metodología, reconoce el mismo organismo, no sólo están desactualizadas, sino que dan cifras 'mejores' para los intereses del Gobierno.

Afirmó que, aunque algunos sectores crecen a diferente ritmo que otros, el país en su conjunto está en una senda de crecimiento sostenido. Asimismo, mencionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con 20 importantes proyectos que, según estimaciones, podrían triplicar las exportaciones argentinas en los próximos años. Aunque la inversión extranjera directa sigue en su piso histórico.

Por otro lado, el secretario arremetió contra los bloques legislativos opositores y recordó episodios relacionados con anteriores administraciones para reforzar sus críticas. Hizo especial referencia a la polémica intervención de la ministra Patricia Bullrich durante la desaparición y asesinato del joven Santiago Maldonado en 2017 bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri. Estas acciones, según Quirno, son un ejemplo del "modus operandi" al que recurren sus adversarios políticos.