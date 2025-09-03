¿Coimas en ANDIS?: prorrogan por diez días el secreto de sumario

Ocurre mientras se completa el análisis del celular de Diego Spagnuolo. En simultáneo, el magistrado habilitó la participación de la ONG Poder Ciudadano como querellante.

El juez federal Sebastián Casanello decidió extender por diez días el secreto de sumario en la causa que investiga los audios que se atribuyen a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los registros, Spagnuolo denuncia un presunto esquema de sobornos atribuido a droguerías. La medida, solicitada por el fiscal Franco Picardi, tiene como fin preservar la confidencialidad de la investigación y evitar posibles afectaciones al proceso judicial.

En simultáneo, el magistrado habilitó la participación de la ONG Poder Ciudadano como querellante, tras su solicitud formal presentada ante el Juzgado Federal Nº 11. La prolongación del secreto de sumario también busca resguardar el tiempo necesario para que Casanello evalúe planteos realizados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina, quienes cuestionan la validez del procedimiento.

La causa avanzó la semana pasada con nuevos allanamientos en la sede de ANDIS y en oficinas de la droguería involucrada, señalada por Spagnuolo como una de las empresas que presuntamente pagaba coimas. Los operativos incluyeron la incautación de documentos y dispositivos electrónicos, mientras anteriormente se intervino la oficina de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Allí, los efectivos tomaron carpetas y contratos ligados a varias droguerías, en busca de confirmar si existía un esquema ilícito entre farmacéuticos y el Estado.

La investigación también abarcó procedimientos en domicilios particulares, incluyendo los de Spagnuolo y los propietarios de la droguería acusada. Entre las medidas destacadas, agentes secuestraron el celular de Garbellini en su residencia en Avellaneda y lo pusieron a disposición para peritajes.