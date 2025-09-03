Antes del partido con Venezuela, Scaloni no descartó la inclusión de Paz y Mastantuono

El entrenador de la Selección Argentina descartó a MacAllister "por falta de entrenamientos", y puso en duda la Finalissima con España.

3 de Septiembre de 2025 15:25hs

En la antesala del enfrentamiento entre la Selección Argentina y Venezuela, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, Lionel Scaloni confirmó en rueda de prensa que Lionel Messi será titular y destacó el carácter emotivo del encuentro, ya que podría marcar el último partido oficial del capitán en suelo argentino. El entrenador también aprovechó para abordar diversos temas relacionados con la "Albiceleste", como la situación de Emiliano "Dibu" Martínez tras la frustración de su pase al Manchester United y el incierto desenlace de la Finalíssima contra España.

Scaloni eludió responder si este podría ser también su último partido como seleccionador en territorio nacional, aunque sí admitió sentirse cómodo en su rol. Además, elogió a Messi calificándolo como un jugador irrepetible: "Todo lo que genera dentro y fuera del campo no tiene comparación". En cuanto al arquero del Aston Villa, aseguró que lo encontró en buen estado anímico pese al revés con el Manchester United y valoró su entusiasmo por estar con la Selección.

Sobre el duelo ante Venezuela previsto para este jueves en el Monumental, Scaloni adelantó su intención de realizar algunos ajustes en el once titular, planteando la posibilidad de darle minutos a jugadores jóvenes como Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Sin embargo, descartó la inclusión de Alexis Mac Allister debido a la falta de entrenamientos durante la concentración.

Finalmente, el técnico repasó las perspectivas para los próximos compromisos, incluyendo el cierre de las Eliminatorias el próximo 9 de septiembre contra Ecuador en Guayaquil, con Argentina ya clasificada al Mundial 2026. Sobre la Finalíssima frente a España, Scaloni admitió que su realización aún es incierta y dependerá de cómo se defina la agenda de ambas selecciones. De esta forma, el entrenador cerró una conferencia cargada de expectativas y reflexiones sobre el presente y futuro del equipo.