Al menos 15 muertos y 18 heridos al estrellarse un funicular en pleno centro de Lisboa

3 de Septiembre de 2025 18:12hs

Al menos quince personas perdieron la vida y otras dieciocho resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, tras el descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa. Ocurrió cerca de la avenida de la Libertad, a las 18:05 hora local, afectando al medio de transporte turístico que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real.

Las imágenes provenientes del lugar muestran el funicular, que tiene capacidad para transportar unos 40 pasajeros, completamente destrozado sobre la ladera. Equipos de emergencia trabajaron intensamente para rescatar a las víctimas atrapadas entre los escombros. Según Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), todas las personas fueron retiradas del lugar del accidente y entre los afectados se identificaron extranjeros, aunque no se ha confirmado su nacionalidad.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifestó su dolor por la tragedia y expresó su expectativa de que las autoridades logren esclarecer pronto las causas del siniestro. Las investigaciones iniciales aún no han revelado qué pudo haber provocado el descarrilamiento de este emblemático transporte, especialmente apreciado por turistas que visitan la capital portuguesa.

La tragedia dejó un fuerte impacto en la ciudad. Mientras los equipos médicos atienden a los heridos y las familias reciben apoyo, los residentes y visitantes lamentan lo sucedido con este icónico medio de transporte, un símbolo cultural y turístico de Lisboa.