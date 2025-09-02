Tras una semana sin apariciones, Trump anunció el hundimiento de un barco narco y desmintió rumores sobre su salud

Algunos usuarios habían señalado su ausencia pública y los moretones visibles en sus manos como evidencia de un deterioro fisiológico.

2 de Septiembre de 2025 17:21hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que un barco cargado de drogas, presuntamente procedente de Venezuela, fue destruido por su país en una operación militar en el Caribe. Sin ofrecer mayores detalles, el mandatario aseguró que la embarcación transportaba una gran cantidad de narcóticos y afirmó que los resultados de esta acción serían difundidos próximamente. “Literalmente destruimos un barco lleno de drogas”, comentó durante una intervención en el Despacho Oval.

Trump destacó el papel del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a quien atribuyó la coordinación del ataque contra el navío sospechoso. Según el mandatario, el tráfico de drogas desde Venezuela ha representado un problema prolongado para Estados Unidos, motivo por el cual se desplegaron ocho buques militares y un submarino de propulsión nuclear en el sur del Caribe. Por su parte, el secretario de Estado, Marcos Rubio, confirmó a través de la plataforma X que la operación estuvo dirigida contra una organización narcoterrorista y calificó la acción como un “ataque letal”.

En otro momento de su discurso, Trump desmintió los rumores sobre su estado de salud que habían circulado en redes sociales durante los últimos días. Negó las versiones que especulaban sobre problemas médicos o incluso su muerte, atribuyéndolas a “noticias falsas”. “No vi eso”, expresó cuando se le preguntó por los comentarios surgidos en plataformas digitales. Algunos usuarios habían señalado su ausencia pública y los moretones visibles en sus manos como evidencia de un deterioro fisiológico.

El mandatario aprovechó para anunciar el traslado de la sede del Comando Espacial desde Colorado a Huntsville, Alabama, mientras reiteraba que las conjeturas sobre su salud carecían de fundamento. Las especulaciones surgieron luego de que Trump permaneciera fuera del ojo público por varios días, lo cual dio pie a numerosas teorías en redes sociales sobre su condición física.