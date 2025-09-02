Miguel Russo fue diagnosticado con una infección urinaria y quedó bajo tratamiento médico

El cuerpo médico recomendó al entrenador evitar las bajas temperaturas que afectarán el AMBA durante los próximos días, buscando prevenir complicaciones.

2 de Septiembre de 2025 16:14hs

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, generó preocupación en el club este martes tras asistir a la Clínica Fleni por complicaciones de salud. El técnico de 69 años fue diagnosticado con una infección urinaria y se encuentra bajo tratamiento médico con medicación intravenosa. Su estado requiere especial atención debido a antecedentes de salud delicados.

Días atrás, Russo había acudido al mismo centro de salud para realizar estudios que descartaron inicialmente una infección urinaria. Sin embargo, su reciente agotamiento lo llevó a someterse a nuevos análisis, confirmándose esta afección. Los médicos decidieron que el DT permanezca unas horas en la clínica para controlar su evolución antes de ser dado de alta.

El cuerpo médico recomendó al entrenador evitar las bajas temperaturas que afectarán el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos días, buscando prevenir complicaciones. Esta sugerencia podría impactar su presencia en los entrenamientos del plantel profesional en el predio de Ezeiza.

Hasta el momento, no está garantizada su participación en el campo de juego. La decisión será tomada en función de la evolución de su salud y el cumplimiento del tratamiento indicado por los profesionales del Fleni. El club y su cuerpo técnico se mantienen atentos a su recuperación.