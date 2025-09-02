Más de mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo

Los datos de la OMS reflejan un incremento significativo entre 2011 y 2021. Los trastornos mentales son la segunda causa más importante de discapacidad a largo plazo.

Más de mil millones de personas en todo el mundo viven con trastornos de salud mental, según dos informes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cifra refleja un incremento significativo entre 2011 y 2021, con una prevalencia del 14.8% en mujeres y del 13% en hombres.

La ansiedad y la depresión no solo afectan emocionalmente a individuos y familias, sino que también generan impactos económicos globales. La OMS hizo un llamado urgente para ampliar y mejorar los servicios de salud mental, destacando que esta atención debe ser reconocida como un derecho fundamental.

Los informes "Salud mental mundial hoy" y "Atlas de Salud Mental 2024" señalan que los trastornos mentales son la segunda causa más importante de discapacidad a largo plazo. Además, destacan que el 71% de las personas con psicosis no tienen acceso a servicios especializados, evidenciando un déficit crítico en recursos y atención.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los gobiernos a priorizar la inversión en salud mental al considerarla esencial para el bienestar social y económico. "Garantizar la atención en salud mental debe ser un derecho universal que ningún país puede permitirse ignorar", subrayó.