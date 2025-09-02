El Gobierno admite que el Tesoro comienza a comprar dólares: la divisa bajó, luego de trepar a casi $ 1.400 este martes

La medida surge tras intervenciones previas no declaradas y busca frenar la escalada del dólar en vísperas de las elecciones, en un contexto de reservas debilitadas y desafíos económicos que complica aún más el panorama.

2 de Septiembre de 2025 14:18hs

El gobierno anunció que el Tesoro comenzará a vender dólares en el mercado libre de cambios para estabilizar la cotización, una decisión que agrega tensión al acuerdo con el FMI. La medida surge tras intervenciones previas no declaradas y busca frenar la escalada del dólar en vísperas de las elecciones, en un contexto de reservas debilitadas y desafíos económicos que complica aún más el panorama.

Según el comunicado difundido por Pablo Quirno, "el Tesoro Nacional anuncia que, a partir del día de la fecha, participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". Este mensaje fue emitido en tono solemne, dejando de lado el estilo desenfadado habitual del funcionario en redes sociales.

Entre las herramientas desplegadas para contener el dólar, el gobierno ya gastó miles de millones en contratos de futuros, liquidó bonos e incrementó las tasas de interés y encajes bancarios a niveles que exterminaron el crédito para empresas. La venta informal realizada por el Tesoro la semana pasada también reflejó una maniobra desesperada, que hoy se blanquea oficialmente.

Analistas advierten que esta intervención podría constituir un incumplimiento del acuerdo con el FMI, dado que las ventas se harían fuera del límite establecido por la banda cambiaria. Asimismo, cuestionan la capacidad del gobierno para afrontar los pagos de deuda futura en dólares y señalan que las reservas han decrecido drásticamente, complicando aún más la estabilidad económica.