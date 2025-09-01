Todos los aumentos de septiembre: del 2 al 4% en gas, luz y transporte público

Edenor aumentará 2,97% las facturas. Edesur, 2,90%. El servicio de gas verá un aumento promedio del 2%.

El Gobierno oficializó a partir del 1 de septiembre los incrementos en las tarifas de luz y gas con un ajuste que oscila entre el 2% y el 3%. Estos aumentos fueron formalizados mediante resoluciones emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicadas en el Boletín Oficial.

En cuanto a la energía eléctrica, los clientes de Edenor observarán un incremento del 2,97% en sus facturas, mientras que los de Edesur tendrán un ajuste del 2,90%, ambos en comparación con los precios de agosto. Por su parte, el servicio de gas verá un aumento promedio del 2%, afectando tanto a usuarios residenciales como comerciales según las revisiones tarifarias y el sistema de ajustes mensuales implementado por el Ejecutivo nacional.

El impacto de estos ajustes dependerá de la categoría de cada consumidor. En lo relativo a la electricidad, los usuarios de Nivel 1 abonarán la tarifa completa, mientras que los de Nivel 2 y Nivel 3 continuarán con sus bonificaciones conforme al nivel de consumo. Para el servicio de gas, las modificaciones varían en función de segmentos y regiones, aplicadas por distribuidoras como Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A. dentro de sus áreas de concesión.

Además, este 1 de septiembre comenzaron a regir nuevos precios en el transporte público para subtes y colectivos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. El incremento mensual, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio con un adicional del 2%, alcanzó un 3,9%. En el caso del subterráneo, el pasaje base cuesta ahora $1.071 para los primeros 20 viajes mensuales, con descuentos progresivos al superar esa cantidad, mientras que el Premetro tiene un precio actualizado de $374,85.

En los colectivos de jurisdicción porteña, que abarcan 31 líneas internas, el boleto mínimo pasó a costar $526,13, mientras que las tarifas para trayectos más largos se ubican entre $586,12 y $676,47 según la distancia recorrida. En contraste, las líneas provinciales aplicaron ajustes similares, con boletos mínimos que ahora oscilan entre $509,39 y $529,25 para tramos cortos. Los valores varían según la longitud del trayecto y si se utiliza una SUBE registrada o no nominalizada.

Por último, las líneas de colectivos pertenecientes al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que conectan destinos cruzando la General Paz y dependen del gobierno nacional, no registraron aumentos durante septiembre.