Más de 800 muertos y casi tres mil heridos por un terremoto en Afganistán

Equipos de rescate evacuado heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, mientras enfrentan retos significativos como deslizamientos de tierra que dificultan el acceso a comunidades remotas.

1 de Septiembre de 2025 14:34hs

Un terremoto de magnitud 6,0 golpeó el este de Afganistán, dejando al menos 812 personas fallecidas y 2.817 heridas, según informó Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno interino. El epicentro se situó en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, afectando gravemente los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el evento ocurrió 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, a una profundidad de 8 kilómetros. Las autoridades temen que la cifra de víctimas aumente debido a las condiciones adversas y las réplicas registradas, la más intensa de magnitud 5,2.

Equipos de rescate y brigadas del gobierno han desplegado esfuerzos para evacuar heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, mientras enfrentan retos significativos como deslizamientos de tierra que dificultan el acceso a comunidades remotas. "Nuestros equipos continúan trabajando debido al difícil acceso", declaró Sharafat Zaman, portavoz del ministerio de Salud. Imágenes viralizadas muestran devastación y rescates aéreos en áreas afectadas, como los evacuados en helicópteros hacia Jalalabad.

El impacto del terremoto también se sintió en varias provincias vecinas de Pakistán, como Khyber Pakhtunkhwa y Punjab. Residentes de Kabul, ubicado a más de 160 kilómetros del epicentro, describieron la intensidad del temblor y cómo salieron rápidamente a las calles por miedo a quedar atrapados. Ahmad Zameer, un testigo local, compartió los momentos de pánico vividos en su comunidad tras los fuertes movimientos sísmicos.

Afganistán ha sido escenario de devastadores terremotos en los últimos años, incluyendo el ocurrido en octubre de 2023 en el oeste del país, que dejó más de 2.000 fallecidos tras un fenómeno de magnitud 6,3. Este reciente sismo intensifica la vulnerabilidad en las regiones montañosas del país y expone los desafíos