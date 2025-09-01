La Justicia dictó una cautelar para impedir la difusión de audios de Karina Milei

El juez Patricio Alejandro Maraniello argumenta que representan una grave violación a la privacidad institucional. La denuncia fue impulsada por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad.

1 de Septiembre de 2025 16:06hs

La Justicia activó una medida cautelar para detener la difusión de nuevos audios vinculados a la presunta trama de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el circuito de distribución de medicamentos. El juez Patricio Alejandro Maraniello emitió un fallo que ordena el cese de la divulgación de grabaciones realizadas en la Casa de Gobierno de la Nación, argumentando que representan una grave violación a la privacidad institucional, haciendo suyo el planteo del Gobierno de Milei, y alejándose de interpretaciones relacionadas con la libertad de expresión.

Dentro del material difundido se escucha a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, en conversaciones dentro de la Casa Rosada. Aunque los audios publicados hasta ahora no revelan delitos concretos, diversos relatos periodísticos afirman que existiría casi una hora de grabaciones que podrían implicar mayores complicaciones para la hermana del Presidente.

A pesar de que los audios no hacen referencia directa a las supuestas coimas en la Andis, la Justicia está tomando medidas preventivas para evaluar la posible existencia de más material comprometedor que pueda ser eventualmente difundido. Esta precaución responde al temor de una escalada que afecte el entorno político del Gobierno nacional.

La denuncia que dio origen al caso fue impulsada por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad Nacional. Su presentación cayó en manos del Juzgado Federal Nº12, subrogado por el juez Julián Ercolini y con intervención del fiscal Carlos Stornelli. Los pedidos incluyen específicamente la implementación de medidas cautelares para bloquear la publicación de nuevos audios relacionados con este polémico caso.