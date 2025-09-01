Hubo 164 femicidios en el país en lo que va del año

Cada 36 horas se produce un crimen de esta naturaleza en el país, consigna el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Los datos se recopilaron a partir del análisis de medios de comunicación nacionales, aunque el número real podría ser mayor.

1 de Septiembre de 2025 17:05hs

En lo que va del 2025, Argentina registra 164 femicidios, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. El informe, que abarca desde enero hasta agosto, revela una alarmante frecuencia: cada 36 horas se produce un crimen de esta naturaleza en el país. Los datos se recopilaron a partir del análisis de medios de comunicación nacionales, aunque el número real podría ser aún mayor.

El documento también señala que en agosto ocurrieron 15 femicidios y se registraron 264 intentos de asesinato contra mujeres víctimas de violencia de género. Entre las víctimas, el 15% había presentado al menos una denuncia previa y el 10% contaba con medidas judiciales de protección. Asimismo, se destaca que 14 de los agresores eran miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el 42% de los atacantes eran pareja de la víctima y el 29% exnovios.

Las provincias con mayor cantidad de femicidios en relación con su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza. En cuanto a los métodos más frecuentes utilizados en los asesinatos, el informe detalla que el 24.4% fueron cometidos con armas de fuego, el 22% con armas blancas, el 19.5% por asfixia, el 13.4% a golpes, el 6.1% por quemaduras y el resto sin datos específicos.

A esta tragedia se suman las consecuencias para las familias, ya que hasta el final de agosto se contabilizan 133 niños que quedaron sin madre producto de la violencia de género. La cifra refleja una profunda crisis social que requiere atención inmediata para prevenir y frenar estas atrocidades.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app