El Gobierno presentó una denuncia por ”espionaje ilegal”, tras la difusión de audios de Karina Milei

1 de Septiembre de 2025 14:16hs

A casi dos semanas de que estallara el escándalo por un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Federal. Según el Ejecutivo, se trata de una operación de inteligencia ilegal diseñada para desestabilizar al país en plena campaña electoral.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló en la red social X que las conversaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia y otros funcionarios fueron grabadas, manipuladas y difundidas con el objetivo de presionar al Poder Ejecutivo. Adorni calificó la acción como un ataque premeditado y no una simple filtración.

Los audios difundidos, presuntamente relacionados con Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, motivaron su desplazamiento del cargo. Adorni insistió en que el hecho responde a una estrategia ilegal y planificada para afectar al Gobierno en un contexto político sensible.