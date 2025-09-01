El dólar oficial cerró en $ 1.385 para la venta

El dólar minorista presentó un promedio de $1.348,60 para la compra y $1.390,89 para la venta según datos del BCRA, aunque algunas entidades privadas lo comercializaron por encima de los $1.400.

1 de Septiembre de 2025 15:36hs

El dólar oficial cerró este lunes a $1.385 para la venta, marcando un inicio de semana con ajustes significativos. Además, el dólar blue se situó en $1.370, mientras que el MEP alcanzó los $1.380,30 y el Contado con Liquidación promedió $1.353,80. Por su parte, el dólar tarjeta mostró un notable incremento, posicionándose en $1.800,50.

El inicio de septiembre trae consigo una fuerte alza del dólar oficial, que sumó más de $30, en la previa de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Este movimiento también coincide con reportes sobre la venta de dólares por parte del Gobierno en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), provenientes de depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA). Estas maniobras generan tensión en un mercado que busca estabilidad.

