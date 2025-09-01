Charly García y Sting anticiparon que preparan una canción juntos

Las dos leyendas del rock emitieron posteos vinculados en Instagram. El trabajo en común ería una versión de una canción de 'Kill Gil', que saldría el 3 de octubre en vinilo.

Este lunes 1 de septiembre, los seguidores del rock recibieron una noticia impactante que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Al mediodía, Charly García y Sting sorprendieron al mundo con una publicación conjunta en Instagram donde anunciaron que están trabajando en un proyecto colaborativo. Aunque no se dieron demasiados detalles, todo indica que se trata de un tema musical que podría lanzarse el próximo 3 de octubre en formato vinilo, según fuentes de Sony Music que aseguran que se viene algo grande.

El anuncio fue acompañado por un reel que, en apenas 40 minutos, acumuló más de 177 mil reproducciones. En el pie del video, Charly escribió "I'm doing it my way" (traducido al español como "Lo estoy haciendo a mi manera"), mientras que Sting respondió con un conciso "Hermano", acompañado por emojis de la Estatua de la Libertad y un corazón. La publicación no tardó en generar reacciones entre varios artistas destacados; Fito Páez dejó un corazón en los comentarios, y Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y los Persas, manifestó su sorpresa ante este inesperado anuncio.

Aunque la colaboración pueda parecer sorpresiva para muchos, no es la primera vez que estos referentes musicales cruzan caminos. A lo largo de sus trayectorias han compartido varias interacciones que consolidaron una amistad cercana y profunda.

Según trascendidos, la canción elegida para este trabajo sería una del álbum Kill Gil, considerado por muchos como el "maldito" de Charly García debido a los contratiempos que rodearon su lanzamiento. Este disco enfrentó retrasos e incluso llegó a filtrarse una versión pirata en internet antes de su edición oficial, sumando más misticismo a la obra de García y anticipando lo que podría ser un homenaje significativo.

En paralelo con estos preparativos, Charly ha sido visto recorriendo la ciudad de Buenos Aires en taxi mientras filmaba un video, presumiblemente diseñado para complementar esta nueva colaboración con Sting. Con el ex bajista de The Police a bordo en este ambicioso proyecto, las especulaciones sobre lo que está por venir solo crecen, prometiendo marcar un hito en la música contemporánea.