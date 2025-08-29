La inflación de alimentos trepó al 3% en agosto, según estudios privados

Estuvo alimentado por el impacto de las subas en la primera mitad del período, lo que explica el resultado de una medición "punta a punta". En promedio, la inflación mensual se ubicó en 2,4%, en contraste con el 1,9% de julio, según LCG.

29 de Agosto de 2025 15:46hs

La inflación de alimentos en agosto ascendió al 3%, a pesar de haberse registrado una deflación del 0,1% en la última semana del mes, impulsada principalmente por aumentos significativos en frutas, verduras, bebidas y carnes. Según un informe privado de la consultora LCG, este incremento estuvo alimentado por el impacto inicial de las subas en la primera mitad del período, lo que explica el resultado de una medición "punta a punta". En promedio, la inflación mensual se ubicó en 2,4%, siendo notablemente superior al 1,9% de julio.

El ajuste de precios estuvo vinculado al aumento del dólar ocurrido entre finales de julio y principios de agosto, lo que generó un efecto de pass through en el rubro alimentos y bebidas. Durante la última semana, las frutas lideraron los incrementos con un alza del 3,4%, seguidas por las carnes (1,4%) y condimentos y otros productos alimenticios (0,3%). Sin embargo, otros segmentos marcaron descensos significativos, como bebidas e infusiones para el hogar (-2,7%), azúcar, miel, dulces y cacao (-2,0%), y productos de panificación, cereales y pastas (-1,3%). También hubo retrocesos menores en lácteos y huevos (-0,3%), aceites (-0,2%), comidas listas para llevar (-0,2%) y verduras (-0,1%).

En cuanto al promedio de las últimas cuatro semanas, las frutas mostraron el mayor aumento con una suba acumulada del 6%, seguidas por las bebidas e infusiones para el hogar (4,6%) y las verduras (3,3%). Otros rubros también exhibieron variaciones destacadas: productos de panificación, cereales y pastas (2,5%) junto con carnes (2,5%). Los aceites y comidas listas para llevar tuvieron incrementos más moderados del 1,5%, reflejando variaciones en su dinámica de precios.

Por otro lado, algunos artículos registraron descensos en el mes. Entre ellos se encuentran los productos lácteos y huevos con una caída del 0,5% y la categoría de azúcar, miel, dulces y cacao con un retroceso del 1,7%. Por su parte, los condimentos y otros alimentos apenas tuvieron cambios relevantes, evidenciando un leve aumento del 0,3% en sus precios.