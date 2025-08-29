La Anmat prohibió la distribución de lotes de Solución Isotónica de Cloruro de Sodio del laboratorio Rivero

Paralelamente, el organismo decidió abrir un sumario sanitario tanto al laboratorio como a su dirección técnica debido a presuntas violaciones relacionadas con las buenas prácticas de fabricación.

En medio de la creciente preocupación por el caso de fentanilo adulterado, que ya ha provocado al menos 96 fallecimientos, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó medidas preventivas contra el laboratorio Rivero y Compañía S.A. El organismo detectó irregularidades en la fabricación de envases, como ampollas y sueros. En consecuencia, a través de la Disposición 6199/2025 publicada en el Boletín Oficial, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de lotes específicos de la Solución Isotónica de Cloruro de Sodio, además de ordenar su recuperación del mercado.

El documento oficial también exigió que la empresa entregara al Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) evidencia del cumplimiento de esta medida. Paralelamente, decidió abrir un sumario sanitario tanto al laboratorio como a su dirección técnica debido a presuntas violaciones relacionadas con las buenas prácticas de fabricación. Las irregularidades incluyen reportes que alertaban sobre pérdida de solución en los sachets, lo que activó una categorización crítica del incidente, con prioridad alta para su tratamiento.

La ANMAT señaló que los problemas reflejados en los productos evidencian un posible incumplimiento de los estándares necesarios para garantizar seguridad y eficacia. Esto se vincula directamente con deficiencias graves en las condiciones del establecimiento donde fueron producidos. Bajo este contexto, concluyó que no era posible garantizar que estos artículos cumplieran uniformemente con las normas de calidad requeridas para su uso ni con las condiciones exigidas para su distribución comercial.

Finalmente, la autoridad sanitaria expresó preocupación por los riesgos asociados a los hechos investigados, argumentando que los productos elaborados en instalaciones deficientes pueden representar un peligro significativo para la salud pública. Por ello, reforzó la necesidad de una acción inmediata para prevenir mayores daños y asegurar que los procedimientos regulatorios sean respetados estrictamente.