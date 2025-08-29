F1: Briatore reconoció que ”quizá no era el momento” para Colapinto en Alpine

Quizás necesite uno o dos años más para estar realmente preparado. Aunque lo intenta y trabaja arduamente con los ingenieros, no es el nivel que esperábamos de él”, señaló el mandamás de la escudería francesa, justo antes de que el argentino lograse el noveno puesto en la accidentada Práctica 2 de Zandvoort.

29 de Agosto de 2025 17:30hs

En el inicio de una nueva etapa tras el receso de verano en la Fórmula 1, Alpine enfrentó otro desafío en medio de una temporada complicada. Flavio Briatore, jefe de la escudería francesa, brindó declaraciones sinceras y polémicas sobre el desempeño del piloto argentino Franco Colapinto, quien aún busca afianzarse en la máxima categoría del automovilismo. Las palabras del directivo italiano se dieron en una conferencia de prensa realizada entre las prácticas libres del viernes, donde Colapinto mostró una mejoría al avanzar del 18° al 9° puesto.

“Tal vez no era el momento adecuado para que esté en la Fórmula 1”, señaló Briatore al ser consultado sobre las posibilidades del piloto de Pilar para mantener su lugar en la categoría el próximo año. “Estos autos son muy pesados, muy rápidos, y para un piloto joven es complicado lidiar con ellos. Quizás necesite uno o dos años más para estar realmente preparado. Aunque lo intenta y trabaja arduamente con los ingenieros, no es el nivel que esperábamos de él”, agregó. Además, el jefe de equipo advirtió sobre la presión que ejerce la Fórmula 1, mencionando que competir junto a un veterano como Pierre Gasly podría haber sido un desafío psicológico adicional para Colapinto: “Quizás lo exigimos demasiado. Al final, creo que debemos reflexionar sobre eso”.

En defensa del piloto, James Vowles, quien acompañaba a Briatore en la rueda de prensa y fue responsable de llevar a Colapinto a Williams en 2023, destacó los momentos brillantes del argentino y reconoció los efectos negativos de la presión. “Cuando la presión no está encima, los pilotos revelan su verdadero potencial. Un ejemplo fue cuando puse a Franco en Silverstone, en su primer FP1 en 2024. Mi mensaje fue claro: ‘Relájate y disfruta del momento porque quizás no vuelva a repetirse’. La actuación que dio ese día fue sobresaliente”, expresó Vowles, subrayando que liberar al piloto del estrés inmediato puede marcar una diferencia crucial.

El panorama para Franco Colapinto sigue siendo incierto mientras Alpine evalúa no solo sus resultados, sino también el impacto humano y psicológico en su desarrollo deportivo. Briatore concluyó reflexionando sobre la juventud de los pilotos y la importancia de considerar aspectos más allá de los tiempos en pista: “Es un error subestimar la parte humana del piloto. Miramos los números y quizá descuidamos entender qué pasa por su mente”. En una categoría tan competitiva, los desafíos no terminan en el volante, y este caso podría ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo integrar mejor a los talentos emergentes en la Fórmula 1.