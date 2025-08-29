Caso Spagnuolo: allanan las sedes de ANDIS y Droguería Suizo Argentina

El juez Casanello dispuso además el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los accionistas de la droguería y del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Spagnuolo designó un abogado para su defensa.

29 de Agosto de 2025 13:14hs

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo un allanamiento en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el marco de la investigación que involucra al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, por un presunto esquema de sobornos. Paralelamente, se realizaron operativos en la droguería Suizo Argentina, señalada por Spagnuolo como una de las empresas involucradas en los pagos ilícitos. Este escándalo surgió tras la filtración de audios atribuidos al exfuncionario que mencionaban tratos irregulares vinculados a contratos estatales.

La causa avanzó con un informe preliminar sobre el peritaje técnico del celular del exfuncionario, donde se detectaron mensajes eliminados cuyo contenido los investigadores intentan recuperar. Parte del foco judicial se centra en determinar si había posibles conversaciones con figuras como Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios relacionados, además de verificar vínculos con los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería mencionada. Aunque hasta el momento no se han identificado pruebas concluyentes, el rastreo continúa.

Spagnuolo había asegurado inicialmente que los audios filtrados eran manipulaciones generadas con inteligencia artificial, pero luego rectificó calificándolos de ilegales. Este cambio en su versión aumentó las dudas sobre su rol en el caso. Como medida inmediata, el gobierno desplazó tanto al exfuncionario como a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud y otro implicado en las denuncias. En su lugar, se designó como interventor a Alberto Vilches, quien lidera la auditoría interna para revisar los procesos financieros y administrativos de la ANDIS, organismo que administra un presupuesto significativo de $3,74 billones.

En tanto, Spagnuolo designó al abogado penalista Ignacio Rada Schultze para su defensa, lo que refuerza la magnitud del enfrentamiento legal que afronta. Las sospechas se acentúan debido al volumen de fondos manejado por la agencia, con montos destinados principalmente a seguridad social y salud. Esta abundante asignación presupuestaria parece haber sido un foco de atracción para prácticas corruptas que ahora están bajo la lupa de la Justicia.

Además, el juez federal Sebastián Casanello dispuso este viernes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de una investigación por presuntos sobornos en la adquisición de medicamentos por parte del organismo. Esta medida, solicitada por el fiscal Franco Picardi, busca rastrear movimientos financieros injustificados como parte de la pesquisa, que también incluye bloqueos a cajas de seguridad en bancos y el mantenimiento del secreto de sumario.