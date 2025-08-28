UBA: batalla campal entre estudiantes peronistas y libertarios

La disputa comenzó cuando seguidores de Milei vandalizaron un afiche de Eva y Juan Perón y dañaron una mesa partidaria.

28 de Agosto de 2025 16:43hs

La Facultad de Derecho de la UBA fue escenario de un nuevo incidente que terminó en enfrentamientos físicos entre estudiantes peronistas y libertarios, provocados por una pintada. La disputa comenzó cuando seguidores de Javier Milei bajo la consigna "somos libres" vandalizaron un afiche de Eva y Juan Perón perteneciente a una agrupación peronista y dañaron una mesa partidaria. Este acto no pasó inadvertido, y los estudiantes peronistas respondieron increpando a los libertarios, acusándolos de ser responsables de los daños.

Aunque inicialmente parecía tratarse de una discusión menor con algunos empujones, la situación se tornó violenta y se trasladó al hall de la facultad, donde el enfrentamiento escaló rápidamente. Lo que comenzó como un altercado entre pocos terminó convirtiéndose en una batalla campal dentro del recinto, con la participación de un grupo patoteril que intensificó el caos. En medio del tumulto, hubo un breve momento de calma, pero los estudiantes peronistas comenzaron a cantar su tradicional marcha y las agresiones físicas volvieron a desatarse.

El caos continuó hasta que finalmente los peronistas, en mayoría, exigieron a los libertarios que abandonaran el lugar. Además, las agrupaciones peronistas decidieron cubrir los afiches libertarios con banderas propias como señal de triunfo en el enfrentamiento. El episodio dejó en evidencia un profundo conflicto político entre ambas corrientes estudiantiles que opacó la convivencia dentro del ámbito académico.

Por otro lado, los representantes del grupo libertario "Somos libres" ya habían denunciado anteriormente actos de vandalismo en su contra dentro de la facultad. En uno de sus afiches aparecía la palabra "Gorilas" escrita con aerosol, junto con mensajes alusivos como "aguante Cristina K". Este contexto refleja un clima de tensión persistente que va más allá del simple desacuerdo ideológico, evidenciando los desafíos para lograr un diálogo pacífico entre las diferentes agrupaciones políticas.