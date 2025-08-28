Scaloni confirmó la lista definitiva para cerrar las Eliminatorias

Entre los 29 seleccionados por el entrenador campeón del mundo, se destacan las presencias de José Manuel López, máximo anotador del Palmeiras este año, y Alan Varela, capitán del Porto, y la continuidad de los juveniles Mastantuono y Echeverri.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista definitiva de convocados para los próximos encuentros de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde la Selección argentina enfrentará a Venezuela en Buenos Aires y a Ecuador en Quito a comienzos de septiembre. Entre las bajas destacadas se encuentran Facundo Medina y Ángel Correa: el defensor del Olympique de Marsella no ha podido debutar con su club actual, lo que habría condicionado su convocatoria, mientras que el delantero, ahora en Tigres de México, perdió consideración debido al nivel de la liga y su falta de competencia tras la eliminación en la Leagues Cup.

Por otro lado, se confirmaron las presencias de José Manuel López, máximo anotador del Palmeiras este año, y Alan Varela, capitán del Porto, quienes convencieron al entrenador para mantenerse en el grupo. Además, continúan los jóvenes talentos Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, quienes ya dieron el salto a equipos europeos importantes como el Real Madrid y el Bayer Leverkusen. A este prometedor grupo se suman Julio Soler, Valentín Carboni y Nico Paz, con actuaciones destacadas en sus clubes, este último brillando recientemente con un gol de tiro libre y una asistencia en el Como 1907 en Italia.

El listado refleja la apuesta de Scaloni por un equilibrio entre futbolistas experimentados y la nueva camada que empieza a consolidarse en la Selección. Este enfoque busca renovar gradualmente el plantel sin alterar la base que conquistó el título mundial. Con un total de 29 jugadores convocados, Argentina se enfoca tanto en mantener su identidad como en incorporar jóvenes promesas capaces de dar el salto al máximo nivel.

El debut en esta doble fecha será el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental contra Venezuela, marcando también un momento especial para Lionel Messi, quien tendrá su despedida oficial en partidos de Eliminatorias en el país. "Es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", anticipó el capitán argentino tras su reciente clasificación a la final de la Leagues Cup con Inter Miami.



La lista final:

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez y Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

Defensores: Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni.

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás Gozález, Lautaro Martínez, José Manuel López y Lionel Messi.