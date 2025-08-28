Milei: los audios de Spagnuolo son ”otra opereta más [sic] de la casta”

"Esto no es más que un ejemplo del comportamiento deplorable de la casta, que busca frenar el proceso de transformación del país", afirmó el Presidente ante empresarios.

28 de Agosto de 2025 14:00hs

El presidente Javier Milei se pronunció sobre las agresiones ocurridas durante su caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre. Las vinculó con maniobras de la oposición al afirmar que, desde el inicio de su incursión en política, sabía que sería complicado desafiar a "la casta enquistada en el Estado", dispuesta a defender sus privilegios a cualquier costo. Estas declaraciones las realizó durante el Encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

Durante el evento, Milei no solo abordó temas electorales, sino que lanzó críticas directas hacia la oposición por la viralización de audios vinculados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En dichas grabaciones, Spagnuolo denunció presuntos sobornos relacionados con allegados al mandatario, como su hermana Karina Milei y el subsecretario Eduardo Menem. El presidente tildó las acusaciones como "otra opereta más [sic] de la casta" y calificó los señalamientos como mentiras dirigidas a desacreditarlo. Además, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia para esclarecer lo sucedido.

En su discurso, Milei lamentó que estas polémicas desvíen la atención de los tribunales y criticó el uso político de estas acusaciones, señalando: "Esto no es más que un ejemplo del comportamiento deplorable de la casta, que busca frenar el proceso de transformación del país". Enfatizó que los sectores opositores intentan generar temor y caos entre la población mediante infiltraciones, difamaciones y estrategias encaminadas a entorpecer los cambios impulsados por su gobierno.

Por último, Milei rompió el silencio acerca del supuesto caso de corrupción ocurrido durante su caravana y negó rotundamente las afirmaciones de Spagnuolo. Declaró que las acusaciones son falsas y adelantó que tomará medidas legales para demostrarlo. Cerrando su intervención, insistió en que continuarán trabajando para desmantelar los privilegios del pasado, a pesar de las constantes embestidas opositoras destinadas a obstaculizar la reforma política y económica emprendida por su gestión.