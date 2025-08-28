Juicio por YPF: la jueza Preska ratificó su pedido de chats de Luis Caputo y Sergio Massa

La magistrada de New York destacó que, aunque la República carezca de "posesión" o "custodia" directa sobre estas comunicaciones, sí ejerce "control" sobre ellas.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de Argentina para reconsiderar el fallo que ordena la entrega de comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Este caso, que condena al país a pagar USD 16.100 millones más intereses, avanza bajo el mecanismo judicial estadounidense conocido como "discovery", obligando al Estado argentino a presentar correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de figuras públicas como Luis Caputo y Sergio Massa.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, anunció mediante la red social X que es probable que Argentina apele la decisión. Según Maril, la magistrada destacó que, aunque la República carezca de "posesión" o "custodia" directa sobre estas comunicaciones, sí ejerce "control" sobre ellas. Al denegar la solicitud de la Procuración del Tesoro, Preska reforzó su resolución inicial, señalando que las mociones de reconsideración son recursos excepcionales que deben ser utilizados con moderación.

La solicitud ahora rechazada fue presentada luego de un intento previo en agosto para evitar compartir las comunicaciones, tras la orden emitida por Preska en julio. La etapa conocida como "discovery", en el derecho estadounidense, marca una fase inicial en la presentación de pruebas y resulta clave para el desarrollo del juicio. La jueza recordó que estos pedidos suelen ser rechazados salvo que se aporten evidencias concluyentes que el tribunal haya pasado por alto.

El propósito de los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Park, es demostrar que entidades relacionadas como YPF, el Banco Nación, ENARSA, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central funcionan como "alter ego" del Estado argentino. Si este argumento prospera, los activos de dichas instituciones podrían ser embargados para garantizar el pago de la sentencia derivada de la estatización de YPF.