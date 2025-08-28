Dos ramales de la línea Mitre dejarán de funcionar durante tres días, por obras de infraestructura

Afectará a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre sábado 30, domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre. En contraste, el ramal Tigre se mantendrá operativo.

28 de Agosto de 2025 14:06hs

Trenes Argentinos anunció la suspensión de los servicios en dos ramales de la línea Mitre durante tres días, debido a trabajos de mejora en la infraestructura ferroviaria. Las obras incluyen la renovación del puente sobre la avenida Figueroa Alcorta y la ampliación del paso bajo nivel del Fomentista, ambos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Este corte afectará a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre los días sábado 30, domingo 31 de agosto y lunes 1° de septiembre.

En contraste, el ramal Tigre se mantendrá operativo durante este período. Sin embargo, los servicios de larga distancia entre Retiro y las ciudades de Rosario, Córdoba y Tucumán estarán fuera de funcionamiento. Según Trenes Argentinos, estas intervenciones responden a la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de incrementar la seguridad y optimizar el tránsito ferroviario.

Los trabajos sobre el puente de Figueroa Alcorta consisten en el reemplazo de las vías actuales, excavaciones para instalar la nueva estructura, renovación del balasto, nivelación del tendido ferroviario y limpieza de los desagües. Estas tareas buscan garantizar un mejor rendimiento y mayor estabilidad en dicha infraestructura clave para el sistema ferroviario.

Simultáneamente, la ampliación del paso bajo nivel en el ramal José León Suárez, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, está a cargo del gobierno porteño. Debido a que las obras implican intervenciones en los puentes ferroviarios, no será posible el paso de trenes durante su desarrollo. Todo esto forma parte de las iniciativas urbanas para mejorar la conectividad en esta zona estratégica.