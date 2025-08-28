Desbaratan una red de lavado de dinero que desfalcó US$ 9.600 millones en apenas un lustro

El entramado delictivo controlaba cuatro refinerías y más de 1000 camiones dedicados al transporte de combustible, generalmente adulterado. Cientos de empresas operadoras participaron en el esquema para facilitar el ocultamiento del producto del delito.

28 de Agosto de 2025 16:26hs

La policía brasileña llevó a cabo el jueves una extensa operación destinada a desmantelar una red de lavado de dinero vinculada al sector de combustibles, considerada una de las mayores actuaciones contra el crimen organizado en la historia del país. El esquema habría movilizado alrededor de 9600 millones de dólares entre 2020 y 2024, empleando fintechs y aproximadamente 40 fondos de inversión para ocultar activos. En la acción participaron cerca de 1400 agentes en diferentes regiones de Brasil.

La organización utilizaba una estructura que abarcaba toda la cadena del combustible, desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta la llegada al consumidor final. Entre las prácticas ilegales detectadas figuraban la adulteración de gasolina, un método conocido como “surtidor bajo”, y operaciones irregulares vinculadas a la importación y transporte de metanol. Este producto, altamente inflamable y peligroso, era desviado para ser usado en la adulteración de combustibles, generando cuantiosas ganancias ilícitas.

Hasta ahora, la operación ha resultado en cinco detenciones, además del decomiso de 1500 vehículos, 192 inmuebles, dos embarcaciones y más de 300.000 reales en efectivo. Según las investigaciones, el entramado delictivo controlaba cuatro refinerías y más de 1000 camiones dedicados al transporte de combustible, generalmente adulterado. Las autoridades señalaron que cientos de empresas operadoras participaron en el esquema para facilitar el ocultamiento del producto del delito.

En una rueda de prensa en Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó la acción como “una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en su actuación en el mercado legal”. Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Haddad, destacó la sofisticación del mecanismo financiero utilizado, subrayando que fue necesario “descifrar la ruta del dinero” para llegar al fondo del esquema. Las autoridades también divulgaron imágenes del despliegue policial en el centro financiero de San Pablo que revelan la magnitud del operativo.