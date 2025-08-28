Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que retirarse tras nuevos disturbios en una caravana de LLA

La jornada se vio empañada por escenas de agresividad que incluyeron golpes y gritos, generando un clima hostil durante el encuentro político. Dos personas fueron detenidas

28 de Agosto de 2025 18:51hs

Tensión y disturbios marcaron la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes, donde acompañaron a Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza en la provincia.

El evento, parte del cierre de campaña, terminó abruptamente cuando los empujones entre manifestantes obligaron a los dirigentes a retirarse en una camioneta. Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas involucradas en los incidentes.

La jornada se vio empañada por escenas de agresividad que incluyeron golpes y gritos, generando un clima hostil durante el encuentro político. La intervención policial buscó controlar la situación en medio de las tensiones acumuladas entre partidarios y opositores.

Estos episodios no fueron aislados, ya que la comitiva presidencial también enfrentó agresiones en Lomas de Zamora el día anterior. Durante su recorrido, manifestantes contrarios arrojaron piedras contra el vehículo del jefe de Estado.