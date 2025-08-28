Controladores aéreos acordaron su paritaria y levantaron el paro del sábado

El acuerdo se alcanzó luego de tres días de paro parciales realizados por los controladores aéreos en reclamo de una recomposición salarial.

El Gobierno logró desactivar el paro de los controladores aéreos programado para este sábado tras alcanzar un acuerdo con el gremio del sector, cerrando así una semana marcada por tensiones. La noticia fue comunicada por el ministerio de Capital Humano, que destacó el rol de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en mediar entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (ENEA).

Según el comunicado oficial, las partes lograron consensuar soluciones en la mesa de negociación, garantizando la normalización de los vuelos comerciales tanto dentro del país como en rutas internacionales. "Este entendimiento reafirma el compromiso de proteger los derechos de los trabajadores y de resguardar el interés general de los usuarios", subrayó el ministerio a través del documento.

El acuerdo se alcanzó luego de tres días de paro realizados por los controladores aéreos en reclamo de una recomposición salarial. Las medidas afectaron el funcionamiento aeronáutico durante el viernes, domingo y martes recientes, intensificando las gestiones para evitar nuevas interrupciones del servicio.

Con la apertura de una nueva instancia de negociaciones paritarias convocada por el Gobierno, el gremio había decidido desactivar el paro previsto para este jueves; sin embargo, hasta último momento se mantenía la huelga anunciada para el sábado, la cual finalmente fue suspendida tras el acuerdo alcanzado.