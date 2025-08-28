Condenaron a 19 años de cárcel al acusado de asesinar al ingeniero Barbieri de un puntazo

El crimen ocurrió hace dos años en los Bosques de Palermo, donde Suárez apuñaló a Barbieri para robarle su teléfono celular. La Justicia calificó el hecho como "homicidio en ocasión de robo".

28 de Agosto de 2025 13:50hs

Isaías José Suárez, un cartonero de 31 años, fue sentenciado este jueves a 19 años de prisión por el homicidio del ingeniero civil Mariano Barbieri, de 42 años. El crimen ocurrió hace dos años en los Bosques de Palermo, donde Suárez apuñaló a Barbieri para robarle su teléfono celular. La Justicia calificó el hecho como "homicidio en ocasión de robo". El tribunal Oral en lo Criminal N°11 de Buenos Aires dictó la sentencia por mayoría, con dos votos a favor y uno en contra.

Frente al tribunal, Suárez se declaró inocente y manifestó su descontento con el fallo que estaba por emitirse. “Soy inocente y no es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”, señaló en un breve alegato antes de escuchar el veredicto. Posteriormente, se despidió de sus familiares y fue retirado de la sala bajo custodia.

El acusado saludó afectuosamente a su madre, su hermana y su pareja, con quienes compartió abrazos y un momento de despedida después de expresar su postura ante los jueces. Poco después, fue esposado nuevamente y acompañado fuera del recinto judicial mientras los presentes seguían atentos al desenlace.

Los familiares de Barbieri dieron su perspectiva al salir del tribunal. Uno de ellos expresó una crítica hacia las palabras del acusado: "Era lo único que podía decir", dejando en evidencia la tensión que rodeó las declaraciones finales de Suárez antes de la confirmación de su condena