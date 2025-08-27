Se accidentó la diputada libertaria Rocío Bonacci

Ocurrió a la altura de Ramallo, mano a la Ciudad de Buenos Aires. También iba a bordo su padre, José Bonacci, quien relató que el chofer sufrió apnea y se durmió. El conductor y la legisladora sufrieron heridas leves

27 de Agosto de 2025 13:46hs

Rocío Bonacci, diputada nacional de La Libertad Avanza, sufrió un grave accidente automovilístico este miércoles en la ruta 9, a la altura de Ramallo, mientras se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires para participar en una sesión de la Cámara baja, donde Guillermo Francos debía presentar un informe de gestión.

Pese al fuerte impacto, Bonacci y el conductor del vehículo en el que viajaba resultaron con heridas leves. También iba a bordo su padre, José Bonacci, quien relató que el chofer sufrió apnea y se durmió. El automóvil oficial, un Nissan Sentra gris conducido por personal de Diputados, se despistó mientras circulaba a alta velocidad.

Según declaraciones de José Bonacci, no es la primera vez que se reporta conducción peligrosa entre los choferes de la Cámara, quienes suelen manejar a velocidades superiores a lo permitido. Previamente, Rocío había solicitado por escrito atención a esta problemática sin recibir respuesta. Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital de Ramallo y se encuentran estables tras recibir atención médica.

La diputada ha estado en el centro de varias situaciones controvertidas desde su incorporación a La Libertad Avanza en 2023. En 2024, visitó en prisión a militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Más recientemente, protagonizó un enfrentamiento público con la diputada Lilia Lemoine durante una sesión en marzo, escalando al punto de arrojarle agua.