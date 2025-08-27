Murió el eminente acordeonista Raúl Barboza, virtuoso e inspirado embajador del chamamé

Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y Atahualpa Yupanqui son sólo algunos de los nombres legendarios de la música argentina con los que compartió escenarios.

27 de Agosto de 2025 17:27hs

Raúl Barboza, icónico compositor y acordeonista considerado uno de los mayores exponentes del chamamé, falleció este miércoles a los 87 años en su hogar en París, ciudad donde residía desde hace más de una década. Su deceso fue confirmado por Alberto Felici, su productor artístico en Argentina, a través de las redes sociales. Barboza deja un legado imborrable en la música del Litoral, siendo reconocido por su creatividad y contribuciones al género.

Nacido en Buenos Aires, Barboza comenzó su carrera artística a una edad temprana, grabando a los 12 años con el "Conjunto Correntino Irupé". Destacó por su habilidad con el acordeón diatónico de cuatro hileras, instrumento con el que redefinió las sonoridades del chamamé. En los años sesenta, colaboró con Ariel Ramírez en proyectos como el espectáculo "Esto es Folklore" y las obras cinematográficas "Los Inundados" y "Misa Criolla", consolidándose como un intérprete versátil en el folclore argentino.

A lo largo de dos décadas recorrió escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay, convirtiéndose en el primer artista del género en llevar su música a Japón. En 1987 se radicó en París, donde mantuvo una prolífica carrera internacional. Compartió escenario con artistas de renombre como Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y Atahualpa Yupanqui. Como compositor, dejó piezas memorables como “Al compás de tu sueño” y “Bailantas chamameseras”, además de recibir prestigiosos galardones como el Konex y el Grand Prix du disque Accademie Charles.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su esposa Olga Bustamante desde París y difundida por Alberto Felici. En palabras de su productor: “HASTA SIEMPRE, RAÚL. Agradecemos profundamente el apoyo brindado a Raúl durante toda su trayectoria profesional. Seguiremos honrando su legado y les informaremos cualquier novedad a través de los medios disponibles”.



