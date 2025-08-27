Murió el actor español Eusebio Poncela

El actor madrileño murió a los 79 años, en su casa de El Escorial.

El reconocido actor, pintor, productor y guionista español se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del teatro y el cine durante la Transición y los primeros años de la democracia en España.

Fallece a los 79 años a consecuencia de un cáncer, dejando un legado de casi seis décadas en teatro, cine y televisión.

Más allá del cine, Poncela cruzó el océano y su trayectoria lo llevó a tierras argentinas, donde trabajó en Martín (Hache) (1997), de Adolfo Aristarain.

Tambien encarnó al personaje del Matador en el icónico videoclip de “Matador”, de Los Fabulosos Cadillacs dirigido por Pucho Mentasti.

Algunas de las mejores películas en las que participó Eusebio Poncela



‘La ley del deseo`(1987) - ’Intacto’(2001)-‘Martín (Hache)’(1997)-‘Arrebato’(1979)-‘Operación Ogro (1979)-’Valentina’ (1982)-‘Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo’ (2011)-‘La corona partida’ (2016), entre tantas otras.