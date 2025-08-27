Misiones dirá presente en Hotelga y Gnetwork, dos grandes vidrieras turísticas en Buenos Aires

Las citas permitirán mostrar la diversidad de la propuesta misionera y consolidar contactos clave para el desarrollo del turismo.

Misiones se prepara para participar en dos encuentros de relevancia nacional e internacional que se desarrollarán en Buenos Aires entre el 27 y el 29 de agosto: Hotelga 2025, una gran exposición de hotelería y gastronomía, y la 22° edición de Gnetwork, la conferencia internacional de negocios y turismo LGBTIQ+.

En Hotelga, la provincia integrará el stand del Norte Grande junto a las otras provincias, donde se exhibirán los ejes de Turismo, Gastronomía y Producción. Desde el sector productivo, de la mano del Ministerio de Industria de Misiones, se compartirán productos locales que forman parte de la identidad provincial. En el área gastronómica, se ofrecerán degustaciones, mientras que en turismo se pondrán en valor los hoteles sostenibles con certificación internacional, la herramienta de IA “Lupita Sostenible”, y casos de éxito que posicionan a la tierra colorada como un modelo vivo de turismo con propósito.

Además, la provincia participará de la jornada de inversiones turísticas, donde se expondrán oportunidades en infraestructura y servicios, y de las rondas de negocios que reunirán a empresarios del sector.

Por su parte, en Gnetwork 2025, que convoca a más de 1800 asistentes de 16 países en Puerto Madero, Misiones presentará su oferta turística inclusiva y diversa, reafirmando su lugar como destino ideal para quienes buscan naturaleza, cultura, relax y experiencias únicas.

Entre las propuestas, además de los propios atractivos, está la posibilidad de celebrar bodas en escenarios naturales emblemáticos como las Cataratas del Iguazú, el Parque Provincial Salto Encantado y los Saltos del Moconá, con un trámite ágil que permite a parejas de cualquier país concretar su unión en entornos incomparables.

La participación en ambos eventos permitirá potenciar la visibilidad del destino y abre la puerta a nuevas alianzas estratégicas que fortalecerán a toda la cadena productiva del turismo misionero, en un contexto donde la sostenibilidad, la inclusión y la innovación marcan el rumbo del sector.



