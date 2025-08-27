Milei tuvo que interrumpir su caravana por Lomas de Zamora a las dos cuadras

En un contexto marcado por insultos y tensiones, con gente arrojando piedras y botellas al paso de la comitiva, el diputado José Luis Espert optó por salir del lugar en motocicleta. Dos personas fueron detenidas.

27 de Agosto de 2025 15:30hs

El presidente Javier Milei y los candidatos de La Libertad Avanza fueron víctimas de un intento de agresión mientras encabezaban una caravana en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. La situación obligó a evacuar la comitiva de manera urgente, en medio de un clima hostil generado por algunos vecinos. En un contexto marcado por insultos y tensiones, el diputado José Luis Espert optó por salir del lugar en motocicleta.

La visita buscaba generar apoyo para los comicios municipales del próximo 7 de septiembre, en un escenario donde el espacio político enfrenta desafíos significativos para consolidarse como una fuerza competitiva. Antes, Milei había declarado que "todo lo que dice (Diego) Spagnuolo (sobre un sistema de cobro de coimas en compras de medicamentos, liderado por Karina Milei, Martín y Lule Menem) es mentira" y "lo vamos a llevar a la justicia".

En la antesala de la llegada de Milei y su equipo, el intendente local, Otermin, había hecho un llamado a la paz en la comunidad, pidiendo que se mantuviera un clima de respeto durante la actividad política; sin embargo, amonestó a LLA por realizar una marcha así en hora pico un miércoles.

El incidente tuvo lugar minutos después de llegar al centro de la localidad, cuando la comitiva presidencial avanzaba por la avenida Hipólito Yrigoyen en la caja de una camioneta. Además del mandatario, estaban presentes el diputado y candidato José Luis Espert y Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia. Un grupo de personas arrojó piedras y botellas al paso de la comitiva. Tras el ataque frustrado, el equipo que escoltaba al Presidente ordenó evacuar el lugar y cancelar el resto de las actividades programadas.

José Luis Espert, más tarde, afirmó que lograron salir ilesos gracias a estar con el Presidente y confirmó que hubo agresiones físicas. A pesar del violento episodio, aseguró que no permitirán que los actos intimidatorios detengan la campaña y continuarán recorriendo los municipios de la provincia.

Son dos los detenidos por los incidentes. Uno de ellos, por arrojar piedras al vehículo en el que viajaban Milei, su hermana Karina, Espert y Bondarenko. El otro, por interponerse al paso de la caravana, que duró apenas dos cuadras.