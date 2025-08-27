Mercedes celebra su 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero

Un clásico que celebra medio siglo de vida. La ciudad de Mercedes en la provincia de Buenos Aires se prepara para su celebración más esperada: la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero. Este evento, que conmemora medio siglo de tradición y sabor, se realizará del 12 al 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia, a solo 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

27 de Agosto de 2025 16:13hs

Por Ricardo Seronero

Desde su primera edición en 1975, la Fiesta del Salame Quintero se ha consolidado como un clásico. Su crecimiento a lo largo de 50 años ha transformado un evento local en una celebración que reúne a decenas de miles de personas. La fiesta rinde

homenaje a una de las costumbres más arraigadas de la región, que se originó con la cultura del trabajo de los inmigrantes italianos.

El evento es una oportunidad única para disfrutar del salame quintero, reconocido como el más rico del país. Las familias productoras se preparan con esmero para recibir a los miles de visitantes que llegan a deleitarse con su sabor inconfundible,

acompañado de quesos, galletas de campo y otras delicias locales. Al finalizar la fiesta, un jurado de expertos elegirá al mejor producto de la temporada, un premio que todos los productores anhelan.

Actividades para toda la familia

El evento se celebrará en las 54 hectáreas del Parque Municipal Independencia, un escenario natural atravesado por el río Luján. Habrá carpas de productores, gastronomía variada, shows en vivo, arte, espacios infantiles, stands de artesanos y

emprendedores, y un parque de diversiones. El ambiente es ideal para toda la familia, y se recomienda llevar reposera y mate para aprovechar al máximo el espacio al aire libre.

Fechas, horarios y entradas

? Viernes 12 de septiembre: El evento comienza a las 18:00 hs y la entrada es libre y gratuita.

? Sábado 13 y domingo 14 de septiembre: El predio abre sus puertas a las 10:00 hs hasta las 22:00.

Las entradas para el evento pueden adquirirse de forma online en el sitio web oficial https://mercedes.boleteriadigital.com.ar/. También habrá venta de entradas en la boletería del predio durante los días de la fiesta.

Precios y promociones:

? Entrada general (sábado o domingo): $5.000 por día.

? Promoción anticipada (hasta el 31 de agosto): Entrada por un día a $3.000 o el pase para los dos días a $5.000.

? Promoción durante septiembre: El combo para el sábado y domingo a $8.000.

? Tarifas especiales: Jubilados y pensionados pagan $3.000 por día.

? Entrada gratuita: Menores de 12 años y personas con discapacidad (con un acompañante).

? El estacionamiento tiene un costo de $2.000.

Para más información en Dirección de Turismo de Mercedes 02324- 561873 (de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 hs.) o enviar un correo electrónico a [email protected]



