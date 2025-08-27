Las tarifas de transporte público aumentarán casi 4% en el AMBA

El ajuste toma como referencia la inflación sumada a un adicional del 2% sobre la tarifa anterior.

27 de Agosto de 2025 13:58hs

Las tarifas del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se actualizarán nuevamente en septiembre, con incrementos que rondan el 3,9% para colectivos y 3,87% para subtes. En el caso del subte porteño, el nuevo cuadro tarifario fue formalizado en el Boletín Oficial y establece que un viaje único costará $1071, mientras que los precios varían según la cantidad de viajes mensuales realizados, llegando a $642,60 para quienes hagan más de 41 viajes. El incremento también afectará la tarifa del Premetro, que pasará a costar $374,85.

Por su parte, los boletos mínimos de colectivos en territorio bonaerense subirán desde el 1 de septiembre. Para tramos entre 0 y 3 kilómetros, el costo ascenderá a $529,25, mientras que los recorridos más largos tendrán valores escalonados que van desde $589,59 hasta $680,47 dependiendo de la distancia. En tanto, los usuarios que utilicen tarjetas SUBE no registradas enfrentarán tarifas considerablemente superiores.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos también tendrán incrementos en sus tarifas. El boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará a costar $526,13 y los valores se ajustarán progresivamente para distancias mayores, con tarifas que alcanzan $676,47 para viajes entre 12 y 27 kilómetros. Estas modificaciones afectan las líneas numeradas del 200 hacia adelante en PBA y las 31 líneas que operan dentro del ámbito porteño.

Cabe destacar que estas actualizaciones en las tarifas del transporte público comenzaron a aplicarse mensualmente desde abril de este año. El ajuste toma como referencia la inflación sumada a un adicional del 2% sobre la tarifa anterior. Hasta la fecha, el transporte automotor ya acumula aumentos anuales del 42,27% en PBA y del 41,43% en CABA, marcando una tendencia alcista sostenida.