Guillermo Francos: ”Resulta completamente indignante” que en el kirchnerismo se disfracen de ”escoltas de la moral”

Guillermo Francos presentó este miércoles un nuevo informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Durante su exposición, iniciada alrededor de las 12:30, el jefe de Gabinete arremetió contra las críticas de la oposición, calificando su postura como incoherente. "Resulta completamente indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen obra pública, infraestructura y aumentos para cada sector social, cuando abandonaron a los jubilados, otorgaron pensiones por discapacidad irregulares y dejaron el nomenclador con un atraso del 118%. Porque les recuerdo que la inflación de 2023 fue de 211%, y el nomenclador lo actualizaron sólo un 93%. ¿Eso no era cruel?", disparó.

Francos defendió los logros del Gobierno actual, cuestionando cuál sería la opinión de sus adversarios políticos ante resultados positivos. "Me interesa saber qué dirían ustedes si como Gobierno hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. ¿Qué dirían si hubieran reactivado la actividad económica, dándole impulso al sector productivo? ¿Hablarían de crueldad? Porque yo creo que no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía", declaró, marcando una posición firme respecto a las críticas recibidas.

También se refirió a la reciente polémica relacionada con supuestos audios del ex titular de ANDIS, calificándola como una estrategia deliberada para desacreditar al Gobierno. "Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar. Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes", subrayó el jefe de Ministros, quien informó la remoción de Diego Spagnuolo y anunció la intervención del organismo con auditorías profundas para garantizar su correcto funcionamiento.

Finalmente, tras concluir su presentación, Francos procedió a responder las inquietudes planteadas por los legisladores. Inicialmente se habían recibido 2.957 preguntas, pero debido a la reiteración de temas, se sintetizaron en 1.337. Las consultas abarcaron tópicos como economía, justicia, derechos humanos, salud, educación, obra pública y relaciones internacionales, áreas que marcaron el eje del extenso intercambio entre ambas partes.