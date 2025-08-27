Equi Fernández, al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros

Será el cuarto argentino en el plantel del equipo alemán, junto a Exequiel Palacios, Alejo Sarco y Claudio Echeverri, quien recientemente arribó cedido desde el Manchester City. Boca recibirá 1,2 millones de euros.

27 de Agosto de 2025 14:21hs

Tras semanas de intensas negociaciones, Bayer Leverkusen confirmó el fichaje de Ezequiel Fernández, mediocampista argentino de 23 años formado en Boca Juniors. Equi, como es conocido, dejará al Al-Qadisiya de Arabia Saudita para dar el salto a la Bundesliga, donde vestirá la camiseta del club alemán a partir de la temporada 2025/26. La transferencia se cerró por 30 millones de euros, cifra superior a la que el equipo saudí había abonado para adquirirlo, e incluye una cláusula de reventa del 15%.

Fernández llega al Leverkusen después de disputar 37 encuentros oficiales con Al-Qadisiya, en los que sumó un gol y cuatro asistencias. Este movimiento cumple con el objetivo planteado por el jugador al dejar Boca: consolidarse en el fútbol saudí para luego emigrar a Europa. Será el cuarto argentino en el plantel del equipo alemán, junto a Exequiel Palacios, Alejo Sarco y Claudio Echeverri, quien recientemente arribó cedido desde el Manchester City.

El debut oficial de Fernández podría depender del estado físico y la evaluación del cuerpo técnico del Leverkusen. Aunque estará disponible para la visita al Werder Bremen el próximo 30 de agosto, no se descarta que su estreno sea como local el 12 de septiembre frente al Frankfurt. Mientras tanto, esta transferencia ha generado satisfacción en Boca Juniors, que percibirá alrededor de 1,2 millones de euros como parte del mecanismo de solidaridad.

Es importante recordar que Fernández dejó Boca tras activarse su cláusula de rescisión por 18.7 millones de euros, en una operación beneficiosa para el club desde una perspectiva económica, aunque fue una pérdida sensible en lo deportivo. Con esta nueva venta, el Xeneize refuerza sus ingresos y ve reflejada nuevamente la calidad y proyección internacional de sus jóvenes talentos.