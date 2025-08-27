Enorme escape de gas en Palermo

Según Alberto Crescenti, titular del SAME, una máquina rompió un caño maestro provocando una pérdida de gas a alta presión, mientras los bomberos trabajaron con líneas de agua para disipar el olor y contener los riesgos.

27 de Agosto de 2025

Una fuga de gas generó alarma en el barrio porteño de Palermo, movilizando a bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y especialistas de Metrogas. La emergencia se centraba en el cruce de la avenida Juan B. Justo y Paraguay, donde se montó un operativo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y los equipos de asistencia, evacuando la zona para garantizar la seguridad. Según Alberto Crescenti, titular del SAME, una máquina rompió un caño maestro provocando una pérdida de gas a alta presión, mientras los bomberos trabajaron con líneas de agua para disipar el olor y contener los riesgos.

Como medida de prevención, se delimitó un perímetro de tres cuadras a la redonda y se inspeccionaron áreas clave como el sanatorio Los Arcos, ubicado en las cercanías, para descartar filtraciones. Ni el centro médico ni el centro comercial vecino requirieron evacuaciones. El tránsito quedó completamente interrumpido desde la avenida Santa Fe hasta Paraguay, afectando la circulación por el Metrobus y limitando el servicio del tren San Martín entre Villa del Parque y Pilar. Hasta el momento, el subte continúa operando sin alteraciones.

Paralelamente, las cuadrillas de Metrogas trabajan en el lugar para reparar la rotura y detener la pérdida, mientras las redes sociales comenzaron a difundir imágenes impactantes de la columna de gas emergiendo del asfalto, sorprendiendo a residentes y peatones de la zona. Crescenti aseguró que actualmente no existe riesgo inminente y que todo está bajo control, aunque permanece la alerta ante posibles cambios en la situación.

El operativo de seguridad seguirá activo hasta que los técnicos de la empresa confirmen el cierre completo del caño afectado y se garantice la normalización de la zona. Por ahora, los equipos continúan trabajando para garantizar la seguridad y evitar que el incidente derive en mayores complicaciones. Las autoridades reforzaron su compromiso de actuar con celeridad y prudencia frente a este tipo de emergencias urbanas.