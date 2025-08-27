El Riesgo País subió a 850 puntos

Ocurre mientras el Tesoro Nacional enfrenta el desafío de captar unos $8 billones para refinanciar vencimientos de deuda emitida en pesos.

27 de Agosto de 2025 16:38hs

El riesgo país de Argentina subió este miércoles a 850 puntos, lo que representa un incremento de 21 puntos respecto al cierre anterior, reflejando la creciente desconfianza en la economía futura del país. Este aumento se explica, en gran medida, por la nueva depreciación de los bonos de deuda soberana, ya que los inversores prefieren alejarse de los activos argentinos debido a la incertidumbre electoral, las dificultades financieras y recientes controversias asociadas a posibles casos de corrupción.

El salto ocurre en un día clave, ya que el Tesoro Nacional enfrenta el desafío de captar aproximadamente $8 billones para refinanciar vencimientos de deuda emitida en pesos. Este contexto subraya la presión que enfrenta la economía argentina en medio de un escenario cada vez más frágil, donde las señales de incertidumbre generan mayor aversión entre los mercados internacionales.

La reducción del riesgo país es esencial para que Argentina recupere el acceso a los mercados voluntarios de deuda, una herramienta imprescindible para afrontar los significativos vencimientos en dólares previstos a partir de 2026. Sin ese acceso, el país corre el riesgo de profundizar sus problemas financieros y limitar aún más su capacidad para captar recursos externos.

El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda soberana. Expresado en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% adicional sobre las tasas ofrecidas por los bonos estadounidenses, este índice refleja la percepción del mercado sobre la solvencia de un país. Un mayor riesgo país implica un mayor costo de financiación, complicando aún más las posibilidades económicas de naciones con problemas estructurales.