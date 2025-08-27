Dos niños muertos y diecisiete heridos por un tiroteo en una iglesia

El ataque tuvo lugar durante una misa escolar organizada para estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. El agresor, armado con un rifle, una escopeta y una pistola, disparó desde el exterior a través de las ventanas de su vehículo y luego se quitó la vida.

27 de Agosto de 2025 13:54hs

Un hombre armado irrumpió en una iglesia católica de Minneapolis, Estados Unidos, causando la muerte de dos niños y dejando 17 heridos. El ataque tuvo lugar en la Iglesia de la Anunciación, durante una misa escolar organizada para estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, apenas dos días después del regreso a clases tras las vacaciones de verano. El agresor, vestido completamente de negro y armado con un rifle, una escopeta y una pistola, disparó desde el exterior a través de las ventanas antes de quitarse la vida en la parte trasera del edificio.

Según las autoridades, el tirador, un joven de unos 20 años, no representa una amenaza activa para la comunidad tras su fallecimiento. Entre las víctimas se encuentran niños de 8 y 10 años, mientras que 14 de los heridos también son menores, incluidos dos en estado crítico. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, describió el ataque como un acto deliberado de violencia contra niños y fieles que simplemente estaban celebrando su culto religioso. Las familias y la comunidad se enfrentan ahora al impacto emocional de este trágico evento.

Vecinos del área confesaron haber escuchado numerosos disparos pero no reaccionaron inicialmente, creyendo que se trataba de ruidos provenientes de obras cercanas. Esta confusión evidencia el nivel de incredulidad ante un acto tan violento en un entorno considerado seguro. Las autoridades locales continúan investigando el caso mientras el desconcierto y el dolor se extienden entre los residentes.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el hecho como un “acto atroz”, subrayando la crueldad de disparar contra niños que estaban rezando en un lugar sagrado. Frey lamentó profundamente la pérdida de vidas jóvenes y remarcó la necesidad de unir a la comunidad frente a esta tragedia.