Detienen a la madre de Ayelén Paleo como parte de una banda de captación y explotación sexual de mujeres

27 de Agosto de 2025 18:51hs

La madre de Ayelén Celeste Paleo, una bailarina y vedette de 34 años, fue detenida junto a otros dos individuos acusados de integrar una organización dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Según la investigación conducida por la fiscal Cecilia Corfield, este grupo habría obtenido ingresos superiores a 12 millones de pesos mensuales mediante esta actividad ilegal. Las detenciones se llevaron a cabo en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y La Pampa, logrando también rescatar a 12 mujeres de entre 22 y 45 años.

El modus operandi de la organización consistía en buscar mujeres con dificultades económicas, ofreciéndoles trabajo como empleadas de limpieza. Una vez captadas, las llevaban engañadas a propiedades ubicadas en ciudades como Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, donde eran explotadas sexualmente. Las víctimas eran obligadas a cambiar de ubicación cada 10 o 15 días y eran transportadas entre ciudades en micros de larga distancia, lo que dificultaba aún más su situación.

Un mecanismo adicional de control implicaba el cobro de hasta 90 mil pesos por sesiones fotográficas que se utilizaban para crear perfiles en sitios web como Platynum y Skokka. Estas plataformas promovían encuentros sexuales, y cada vez que se concretaba uno, las víctimas debían transferir el 90% del pago recibido. En caso de retrasos o incumplimientos, eran coercionadas mediante amenazas.

La policía bonaerense, a través del equipo de Trata de Personas y Delitos Complejos, logró rastrear dos cuentas virtuales relacionadas con la banda. El análisis financiero reveló ganancias de 5.6 millones y siete millones de pesos mensuales provenientes de estas cuentas, sumando un total en torno a los 12 millones. Estos datos reforzaron las sospechas sobre la magnitud de la operación ilícita y contribuyeron a desenmascarar la red criminal.