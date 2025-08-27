Descubren en la Patagonia una gigantesca especie extinta de cocodrilo: pesaba 250 kilos y medía 3,5 metros de largo

Fue localizado en una formación rocosa cercana a El Calafate por científicos japoneses y del Conicet. Pudo haber tenido un estilo de vida más terrestre o semiacuático que los cocodrilos actuales

27 de Agosto de 2025 16:15hs

En la Patagonia austral argentina, científicos hallaron una nueva especie de cocodrilo carnívoro que habitó durante el Cretácico tardío, cuando los dinosaurios comenzaban a desaparecer. Los restos fósiles, con una antigüedad de aproximadamente 70 millones de años, fueron encontrados en la provincia de Santa Cruz y pertenecen al Kostensuchus atrox, cuyo nombre refleja tanto su procedencia como su naturaleza feroz. Este notable descubrimiento incluye un cráneo completo y magníficamente conservado, localizado en una formación rocosa cercana a la localidad de El Calafate, un área que se ha consolidado como un importante punto de estudio paleontológico.

El hallazgo fue llevado a cabo gracias al esfuerzo conjunto de un equipo internacional encabezado por los paleontólogos argentinos Fernando Novas y Diego Pol, del Conicet, y acompañado por los investigadores japoneses Makoto Manabe y Takanobu Tsuihiji, de la Universidad de Tokio. Según los análisis, el Kostensuchus atrox perteneció a la familia Peirosauridae, un grupo extinto de reptiles que habitó Sudamérica y África. Este cocodrilo tenía un cráneo robusto de casi medio metro y un cuerpo que llegaba a superar los tres metros de largo. Su hocico corto y potente estaba equipado con más de 50 dientes aserrados y afilados de cinco centímetros, ideales para desgarrar carne, acompañado de una poderosa mandíbula capaz de cazar dinosaurios pequeños y medianos.

Los estudios sugieren que, a diferencia de los cocodrilos actuales que muestran hábitos acuáticos predominantes, esta especie pudo haber tenido un estilo de vida más terrestre o semiacuático. Estas características le habrían proporcionado mayores ventajas para capturar a sus presas en su entorno natural. La región en la que vivió destaca por su rica biodiversidad prehistórica, incluyendo otros organismos como peces, tortugas y mamíferos, aunque este ecosistema desapareció tras la extinción masiva de hace 66 millones de años.

El descubrimiento del Kostensuchus atrox no solo aporta información sobre los depredadores que habitaban el sur de Argentina al final de la Era Mesozoica, sino que también representa una pieza clave para comprender mejor la transición evolutiva entre los reptiles prehistóricos y las formas modernas. Este hallazgo refuerza la importancia de la Patagonia austral como uno de los mejores escenarios naturales para explorar los vestigios del pasado remoto.