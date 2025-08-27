Colegios privados aumentarán 2,8% en PBA y 3,2% en CABA

Es en respuesta a los aumentos salariales otorgados a los docentes tras la renegociación de la paritaria.

27 de Agosto de 2025 14:36hs

En el último trimestre del ciclo escolar 2025, las cuotas de los colegios privados que reciben aportes estatales en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires subirán. Los gobiernos de Axel Kicillof y Jorge Macri han aprobado nuevos cuadros tarifarios para septiembre, con incrementos que alcanzarán hasta un 2,8% en PBA y un 3,2% en CABA, en respuesta a los aumentos salariales otorgados a los docentes tras la renegociación de la paritaria.

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste implicará que las instituciones con 100% de aporte estatal puedan cobrar hasta $29.180 en inicial y primaria, mientras que las que reciben el mínimo del 40% tendrán cuotas máximas de $131.840. Para secundaria los valores oscilarán entre $32.160 y $171.310, y en modalidad técnica o agraria entre $37.670 y $196.060. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los colegios de jornada simple fijarán cuotas que varían desde $36.839 hasta $170.411 en inicial y primaria; entre $40.638 y $221.473 en secundaria; y entre $46.807 y $253.496 en técnica y especial.

El Ministerio de Educación porteño justificó la actualización tarifaria en los marcos regulatorios establecidos por los Decretos Nacionales 2542/91 y 2417/93, que orientan el sistema de financiamiento de las escuelas públicas de gestión privada. Asimismo, destacó que los incrementos salariales otorgados a los docentes impactaron directamente sobre las cuotas escolares.

Por otro lado, en la provincia bonaerense el ajuste también se fundamenta en los acuerdos alcanzados entre el gobierno provincial y los gremios docentes. Estos contemplaron aumentos en dos tramos: un 2,5% aplicado en agosto y otro porcentaje igual programado para octubre sobre el salario básico, afectando a cerca de dos millones de alumnos distribuidos entre más de 5.000 instituciones educativas de PBA y unas 300 en CABA, según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).