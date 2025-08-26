Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento

Taylor Swift compartió en Instagram la noticia con una divertida frase “Tu profe de inglés y tu profe de educación física se casan”.

Taylor Swift anuncia su boda con Travis Kelce, la artista y el deportista dieron un paso más en su relación, que comenzó a mediados de 2023.

"Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar", escribió Taylor, en su cuenta en instragram, la publicación en las que ambos aparecen en varias fotos frente a un colorido y florido altar.

Un mensaje publicado al mismo tiempo en la cuenta de Kelce, con siete millones de seguidores en la misma red social.