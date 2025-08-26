Suspendieron a la jueza Makintach, e irá a juicio político

Se le aplicará una reducción del 40% de su salario mientras dure la suspensión. Antes de determinar la admisibilidad de la acusación, el jurado desestimó tres recursos presentados por la defensa de la magistrada.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Buenos Aires aprobó por unanimidad la acusación contra la jueza de San Isidro, Julieta Makintach, quien quedó bajo sospecha tras ser protagonista en un documental sobre las alternativas del juicio relacionado con la muerte de Diego Maradona, proceso que finalmente fue declarado nulo.

Antes de determinar la admisibilidad de la acusación, el jurado desestimó tres recursos presentados por la defensa de la magistrada. Como consecuencia directa de esta resolución, a Makintach se le aplicará una reducción del 40% de su salario mientras dure la suspensión. Esta medida evidencia el impacto de la investigación sobre su conducta profesional en el contexto de un mediático caso judicial.

El equipo encargado de evaluar el comportamiento de la jueza está encabezado por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, y cuenta con una composición diversa que incluye senadores y diputados de distintos bloques políticos, así como abogados destacados. Entre los integrantes figuran Ariel Martínez Bordaisco, Abigail Gómez, Sergio Raúl Vargas, María Lorena Mandagarán, Maite Alvado, Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco.

Cabe destacar que, durante su reciente defensa, Makintach solicitó apartar a la legisladora María Lorena Mandagarán, argumentando que esta había adelantado opinión en el caso, lo que despertaría temores fundados sobre una eventual falta de imparcialidad en el proceso. Sin embargo, esa recusación no prosperó.